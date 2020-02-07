Пешеход оказался в реанимации после ДТП под Выборгом

Пешеход оказался в реанимации после ДТП под Выборгом
ДТП произошло вне зоны пешеходного перехода. Фото: flickr.com

В Ленинградской области под Выборгом произошло дорожное происшествие, участниками которого стали пешеход и иномарка. Пострадавший пешеход отправился в больницу.

Как сообщили в пресс-службе районного ОГИБДД УМВД России, все произошло накануне вечером, 6 февраля, на съезде с дороги «Зеленогорск-Приморск-Выборг» в сторону дороги «Попово-Матросово». За рулем автомобиля Hyundai Solaris находился 46-летний мужчина. Он наехал на пешехода, который шел по обочине в попутном направлении.

В результате ДТП пострадавшего госпитализировали в Выборгскую городскую больницу. Он находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Коле» водитель Opel Astra отправил пешехода в реанимацию.

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