Российская делегация не долетела до переговоров Путина и Лукашенко

Самолет специального летного отряда «Россия» не смог приземлиться в Сочи по погодным условиям. На борту находилась часть российской правительственной делегации.

Делегация направлялась на переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Из-за сильного попутного ветра лайнер около часа кружил над Черным морем, а затем был отправлен на запасной аэродром Минеральные воды. Среди пассажиров находились министр энергетики Александр Новак и вице-премьер Алексей Оверчук.

Как уточнили в Кремле, на переговоры Путина и Лукашенко задержка российской делегации не повлияла.

«Они [Владимир Путин и Александр Лукашенко — прим. ред.] в резиденции вдвоем завтракают», — приводит слова Пескова «ТАСС».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что самолет, вернувшийся в аэропорт Ростова-на-Дону по технической причине, вылетел в Петербург.