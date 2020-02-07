В Ленобласти стартует ралли «Россия — Северный лес»

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Участникам предстоит преодолеть почти 600 км. Фото: lentv24.ru

В Приозерском районе 7 февраля стартует ралли «Россия — Северный лес».

На автодроме «Игора Драйв» собрались экипажи 30 машин из России, Бразилии, Испании, Беларуси, Португалии, Латвии, Туркмении и других стран, сообщает lentv24.ru. Им предстоит преодолеть почти 600 км. Победителю достанется Кубок Губернатора Ленинградской области.

«Игора Драйв» позволит сделать соревнование максимально комфортным для участников, судейской бригады и, конечно, болельщиков», — рассказал директор бахи «Россия — Северный лес» Сергей Лебедев.

Отметим, что первый этап Кубка мира по бахам «Россия Северный Лес 2020» продлится до 9 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что четвертый этап чемпионата Европы по автогонкам выиграл экипаж из Петербурга в составе Алексея Лукьянюка и Алексея Арнаутова. Ралли Польши проходили в Мазурском воеводстве, в окрестностях города Миколайки 29 – 30 июня.

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