В России предлагают поменять правила использования шипованных шин

В России предлагают ввести новые ограничения на использование шипованных шин. Возможные изменения обсудили на круглом столе, организованном комитетом Госдумы РФ по транспорту и строительству.

Так, РосдорНИИ выступило с предложением снизить разрешенную скорость для транспорта с сезонной резиной до 90 км/ч на автомагистралях, пишет «Коммерсантъ».

Представители госкомпании «Автодор» высказались о введении штрафов за неправильное использование шипованных шин. Они также предложили дать региональным властям право самостоятельно определять период эксплуатации сезонных покрышек.

Заместитель главы департамента ЖКХ Владимир Островский обратил внимание на то, что верхний слой дороги из-за шипов быстро изнашивается. Из-за этого менять его приходится каждые три года. В качестве эксперимента Островский предложил ограничить в Москве использование шипованных шин.

Изучить все предложения предстоит рабочей группе комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству. В течение трех месяцев озвученные инициативы будут доработаны.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что специалисты «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин.