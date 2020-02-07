Эксперт: новые инициативы по использованию шипованных шин нельзя реализовать

Предложения по ужесточению правил использования шипованных шин, вероятно, не будут реализованы. В этом уверен координатор движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов.

Иницативы ранее озвучили на круглом столе, организованном комитетом Госдумы по транспорту и строительству. Часть из них уже неоднократно обсуждалась, другая — кажется нереализуемой, подчеркнул Шкуматов в разговоре с gazeta.spb.ru.

«Эти предложения невозможно администрировать. Камеры, которые должны определять шипованную резину, снижение скорости для машин с шипованной резиной… это все нереализуемо. Просто поток сознания», — отметил он.

Шкуматов добавил, что шипы — не самая большая проблема в России. Обратить внимание он посоветовал на качество дорожного битума.

Напомним, в ходе круглого стола было предложено снизить разрешенную скорость для транспорта с сезонной резиной до 90 км/ч на автомагистралях, сделать обязательным опознавательный знак «Ш», ввести штрафы за неправильное использование сезонной резины, ограничить использование «шипов» в Москве и т.д.