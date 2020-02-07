У итальянки растут волосы на деснах

Всему виной таинственное заболевание, которое в истории встречалось только пять раз.

Об этом стало известно сегодня, 7 февраля. Обо всем сообщает издание New York Post со ссылкой на медицинский журнал Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology. Необычное заболевание диагностировали у жительницы Италии. Впервые она обратилась к врачу в возрасте 19 лет –она рассказала, что у нее растут короткие волосы на деснах. Тогда эксперт решил, что так происходит из-за излишнего содержания мужского гормона тестостерона в организме. Девушке посоветовали принимать противозачаточные таблетки.

Спустя шесть лет она вернулась в клинику и призналась, что перестала пить лекарства. Из-за этого количество волос увеличилось – не только на деснах, но и на подбородке и шеи.

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