На площади Ленина проходит митинг КПРФ

Петербуржцы собрались на площади Ленина на согласованном митинге в защиту законных прав граждан. Его организовало петербургское отделение КПРФ.

На площади около Финляндского вокзала в Петербурге собрались несколько десятков людей. Все они пришли с плакатами, на которых написаны различные лозунги, в том числе, о сохранении благоприятной среды в городе, остановке массовой вырубки деревьев и против строительства химзавода в Приморском районе.

Участники митинга также протестуют против сноса гаражей, роста тарифов и цен, а также против повышения пенсионного возраста.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Беглова просят разобраться с отказами в митингах против мусоросжигания. Активисты намеревались провести митинг 16 февраля в парке «Озеро Долгое», но получили отрицательный ответ.