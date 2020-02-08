Дополнительные электрички хотят пустить до Ораниенбаума

Дополнительные электрички хотят пустить до Ораниенбаума
Электричка. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербургские чиновники попросили СЗППК пустить дополнительные электрички из Петербурга до Ораниенбаума. Ответ на запрос пока не получен.

По словам губернатора Петербурга Александра Беглова, дополнительная электричка могла бы прибывать на Балтийский вокзал в половину девятого утра, а возвращаться в сторону Ораниенбаума в половину седьмого вечера. Смольный намерен совместно решить вопрос насчет финансирования, если СЗППК найдет место в расписании для двух поездов. Власти ждут ответа от СЗППК, сообщает телеканал 78.

Градоначальник также отметил, что горожане часто обращаются к властям с просьбой об увеличении количества электричек.

В середине весны в сторону Ораниенбаума будет ходить дополнительная Ласточка. Также к маршрутам до Ломоносова и Старого Петергофа будут добавлены 28 машин.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дополнительные «Ласточки» запустят по маршруту Петербург — Москва.

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