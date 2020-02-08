В Индии взрыв фейерверков убил более 10 человек

На севере Индии во время религиозного шествия произошел взрыв фейерверков, в результате которого погибли около 14-15 человек.

Как сообщает телеканал NDTV, все произошло днем в субботу, 8 февраля, в одном из поселений в округе Тарн-Таран. Судя по опубликованным кадрам, в мероприятии принимали участие сикхи. Полиция сообщила, что искры от взрывов хлопушек попали на тележку, в котором находилась огромная куча фейерверков, в результате чего и произошел взрыв.

Главный министр Пенджаба Амариндер Сингх попросил мирового судью провести «тщательное расследование» данного инцидента. Он также заяви, что семьям погибших выплатят компенсацию, а раненым предоставят бесплатное лечение в ближайших больницах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что дело о гибели двух рабочих при взрыве на Канонерском заводе дошло до суда.