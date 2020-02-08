В Стрельне и Новом Петергофе построят объекты здравоохранения

Объекты обещают возвести уже этой весной.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Обо всем рассказали представители власти. Так, в Стрельне должна открыться поликлиника – объект здравоохранения ждут уже на протяжении восьми лет. Наконец, спустя столько лет, стройка почти завершена. Ожидается, что здания сдадут в эксплуатацию уже в апреле 2020 года, а работать поликлиника начнет более чем через полгода.

Пока что врачам приходится ютиться на первых этажах жилого дома на Фронтовой улице. Отмечается, что в Новом Петергофе также откроется объект здравоохранения – там детей и взрослых будут принимать врачи общей практики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка пожаловалась на «заточение» в больнице из-за коронавируса. Девушка считает, что ее обманом поместили в учреждение – якобы из-за подозрений в заболевании.