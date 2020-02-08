В Стрельне и Новом Петергофе построят объекты здравоохранения

В Стрельне и Новом Петергофе построят объекты здравоохранения
Жители населенных пунктов давно нуждались в поликлинике. Фото: pixabay

Объекты обещают возвести уже этой весной.

Об этом стало известно сегодня, 8 февраля. Обо всем рассказали представители власти. Так, в Стрельне должна открыться поликлиника – объект здравоохранения ждут уже на протяжении восьми лет. Наконец, спустя столько лет, стройка почти завершена. Ожидается, что здания сдадут в эксплуатацию уже в апреле 2020 года, а работать поликлиника начнет более чем через полгода.

Пока что врачам приходится ютиться на первых этажах жилого дома на Фронтовой улице. Отмечается, что в Новом Петергофе также откроется объект здравоохранения – там детей и взрослых будут принимать врачи общей практики.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка пожаловалась на «заточение» в больнице из-за коронавируса. Девушка считает, что ее обманом поместили в учреждение – якобы из-за подозрений в заболевании.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
больница новый петергоф объект здравоохранения стрельна
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Стрельне и Новом Петергофе построят объекты здравоохранения
«Аэрофлот» доплачивает экипажам за полеты в Китай
В Индии взрыв фейерверков убил более 10 человек
В квартире главы муниципалитета в Петербурге нашли казино
В воскресенье в Ленобласти ожидается потепление
Настасья Самбурская призналась, что ее бросил возлюбленный
Учительница объясняла правила русского языка на примере мата
«Зенит» должен выкупить Осорио, если тот сыграет в 5 матчах в РПЛ