Регина Дубовицкая раскрыла размер своей пенсии

Телеведущая, вслед за коллегами, рассказала, сколько получает в месяц.

Об этом стало известно 8 февраля. Обо всем телеведущая Регина Дубовицкая рассказала в разговоре с порталом Teleprogramma. Она призналась, что получает пенсию размером 16 тысяч рублей. Дубовицкая предположила, что она недостаточно знаменита, чтобы получать побольше денег. Телеведущая, к слову, до сих пор работает и заявляет, что ей это нравится.

Напоминаем, что о своих пенсиях также рассказали Елена Ханга и Евгений Петросян. Первая назвала точную цифру – 23 тысячи рублей, а второй сказал, что речь идет о сумме более 20 тысяч рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петросян посмеялся, отвечая на вопрос о пенсии. При этом он признался, что этих денег ему хватает на все. Петросян отметил, что находится на репетиции и у него прекрасное настроение – люди вокруг тоже смеются.