Прокуратура выявила нарушения закона при обращении с отходами управляющими организациями

Прокуратура выявила нарушения закона при обращении с отходами управляющими организациями
Прокуратура выявила нарушения. Фото: pixabay

В Петербурге прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения закона в области охраны окружающей среды.

Сотрудники ведомства наведались в ООО «КомСервис», ООО «УК КомСервис», ООО «Комфорт», ООО «УК Евротракт».

В ходе проверки выяснилось, что организациями в обслуживаемых многоквартирных домах при содержании общего имущества места на контейнерных площадках для накопления отработанных ртутьсодержащих ламп не организованы.

Как сообщили в прокуратуре города, руководителям управляющих организаций были внесены представления об устранении нарушений природоохранного законодательства, которые находятся на рассмотрении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о «минировании» судов и школ в городе. Письма с угрозами поступили на электронные адреса.

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