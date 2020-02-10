В Ленобласти депутат предложил переименовать Санкт-Петербург

Депутат ЗакСобрания Ленобласти Владимир Петров выступил с предложением о переименовании Санкт-Петербурга в Петербург, убрав приставку «Санкт-«. Его идея была раскритикована.

Депутат объяснил в своем Facebook-аккаунте, что жизнь в городе ускоряется, а горожане становятся более мобильными. По словам Петрова, произношение названия города с приставкой «Санкт-» становится все труднее. Парламентарий считает, что название «Петербург» произносится легче.

Он также пояснил, что двойное название практически не употребляется в разговорной речи. Кроме того, многие петербуржцы считают, что город назван в честь Петра I, а не апостола Петра.

Однако предложение депутата вызвало критику сос тороны пользователей. Так, некоторые предложили для начала переименовать Ленинградскую область в сокращенное название «ЛО». А кто-то пишет, что после такого предложения становится непонятно, за что депутаты получают зарплату.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что переименование Советских улиц в Рождественские приостановили.