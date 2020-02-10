На Дороге Жизни произошло ДТП с автобусом: движение затруднено

На Дороге Жизни произошло ДТП с автобусом: движение затруднено
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром в понедельник, 10 февраля, на Дороге Жизни произошла авария, там столкнулись «Нива» и пассажирский автобус. Движение в сторону Всеволожска затруднено.

Как сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте», все произошло на пересечении Дороги Жизни и улицы Шинников. Отечественный автомобиль ВАЗ-2121 красного цвета врезался в пассажирский автобус.

«Нива пошла на таран автобуса. В сторону Всеволожска все очень плохо», — написал очевидец.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», на месте ДТП собралась немаленькая пробка. Участок Дороги Жизни в сторону Всеволожска и улица Шинников «покраснели».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что иномарка «впечатала» двух пешеходов в забор у Новой Голландии.

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