Уголовное дело возбуждено после ДТП с двумя пешеходами у Новой Голландии

Против виновницы ДТП с двумя пострадавшими в Адмиралтейском районе возбуждено уголовное дело.

Согласно данным ГУ МВД России по Петербургу, в два часа дня 9 февраля возле дома №2 по набережной Ново-Адмиралтейского канала произошла авария. Автомобиль Mercedes В-170 вылетел на тротуар, где сбил двух пешеходов, мужчину и женщину, и «впечатал» их в забор. В ведомстве отметили, что за рулем находилась 52-летняя женщина, она не справилась с управлением.

Медики скорой помощи госпитализировали 45-летнего мужчину и его 48-летнюю спутницу. Пострадавший мужчина находится в тяжелом состоянии, а женщину отпустили домой после оказания медпомощи.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Автоледи отпустили под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти разыскивается водитель, насмерть сбивший пешехода.