Петербуржцы едут на работу через семибалльные пробки

Петербуржцы едут на работу через семибалльные пробки
Автомобилисты стоят в пробке. Фото: pixabay

Рабочая неделя началась с семибалльных пробок в Петербурге. Дороги «покраснели» в центре города.

Утром в понедельник, 10 февраля, в центре Петербурга был транспортный коллапс. В час-пик петербуржцы стояли в семибалльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты» по состоянию на девять утра.

Автомобильное движение было затруднено на пересечении набережной Фонтанки и Невского проспекта из-за сломанного светофора. Серьезная пробка образовалась и на участке Невского проспекта от станции метро «Невский проспект» до пересечения с Лиговским проспектом.

Водителям также пришлось постоять в пробках на Большом Сампсониевском, Московском и Витебском проспектах, Дворцовой набережной и Народной улице.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дороге Жизни произошло ДТП с автобусом: движение затруднено.

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