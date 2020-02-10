За многомиллионные долги на структуру ПАО «ГИТ» наложили судебный штраф

За многомиллионные долги на структуру ПАО &#171;ГИТ&#187; наложили судебный штраф
Управляющие компании задолжали ТЭК миллионы. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

На управляющую компанию ООО «Евротакт» (входит в холдинг ПАО «ГИТ») наложен судебный штраф. Определение вынес Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Компания не исполнила судебный акт о взыскании задолженности перед ГУП «ТЭК СПб» за поставленную тепловую энергию с августа 2016 года по апрель 2017 года. Речь идет о сумме более чем в 2 млн рублей.

«При этом, уплата судебного штрафа не освобождает управляющую компанию от обязанности исполнить судебное решение», — уточнили в пресс-службе ТЭКа.

Долг ООО «Евротакт» перед ГУП «ТЭК СПб», по данным на декабрь 2019 года, составляет более 290 млн рублей.

Напомним, ГУП «ТЭК СПБ» осенью 2019 года обратилось в арбитражный суд с иском о признании банкротами управляющих компаний, входящих в холдинг ПАО «ГИТ». На тот момент суммарный долг за тепловую энергию составлял 730 млн.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жители домов, находящихся под управлением ПАО «ГИТ», рассказали о проблемах Владимиру Путину.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
ГУП "ТЭК СПб" евротакт новости спб пао гит управляющая компания
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пулково задерживают самолет в Душанбе на 13 часов
Прокуратура выявила нарушения закона при обращении с отходами управляющими ...
За многомиллионные долги на структуру ПАО «ГИТ» наложили судебный штраф
Новые автобусы довезут пассажиров до Гатчины и Мурино
Анонимы «заминировали» суды и школы Петербурга
Россияне смогут выбрать любую национальность при переписи
Петербуржцы едут на работу через семибалльные пробки
Грузовой Mercedes-Benz сбил пешехода на Московском шоссе