Двое мужчин погибли в ДТП с лесовозом у Красносельского

Авария произошла недалеко от поселка Красносельское. Фото: vk.com/dtp47rus

Авария произошла недалеко от поселка Красносельское. Фото: vk.com/dtp47rus

В Выборгском районе Ленинградской области произошло тройное ДТП. Недалеко от поселка Красносельское столкнулись лесовоз Volvo и два автомобиля ВАЗ 2113 и Nissan. В аварии погибло два человека.

ДТП произошло около 9 утра 10 февраля на 52-м км автодороги Огоньки-Стрельцово-Толоконниково, сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Мужчина, управляющий лесовозом, совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с двумя авто — ВАЗ и Nissan.

Водитель и пассажир ВАЗ скончались, на вид погибшим около 30-35 лет. Еще один мужчина, примерно того же возраста, получил тяжелые травмы. Личности участников аварии пока не установлены.

Обстоятельства и причины произошедшего выясняются. По факту ДТП проводится проверка.

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