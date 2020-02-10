На площадке СКК возобновилась работа техники

На территории СКК «Петербургский» возобновилась работа демонтажной техники. Движение на площадке заметили местные жители 10 февраля. Они опасаются, что работы могут быть незаконными и небезопасными.

Возобновление работ вызвало протесты среди горожан. Градозащитники указывают на то, что сейчас на рассмотрение находятся две заявки о включении СКК в перечень выявленных объектов культурного наследия. Установить его культурно-историческую ценность будет невозможно, если здание разберут в процессе рассмотрения.

Другие выразили беспокойство, что работы могут быть незаконными. Однако, как пояснили в петербургском отделении ВООПИиК, подача заявления не обязывает концессионера приостановить все работы.

«Законодательство не присваивает автоматически статус памятника с момента поступления заявления. Еще относительно недавно так было, сейчас нет. Поступление заявления никого и ни к чему не обязывает. КГИОП обычно уведомляет владельца о поступлении заявлении, дальше все на его совести», — пояснили gazeta.spb.ru в ВООПИиК.

Вторым спорным моментом стало возможное нарушение техники безопасности. После того, как в ходе работ по демонтажу крыши СКК произошло обрушение и погиб один из рабочих, были начаты проверки прокуратуры и следственного комитета. Итоги их пока не подведены.

«На мой взгляд, там нельзя ничего делать, пока не будет рассмотрена заявка и не будет очень тщательно рассмотрена ситуация с разрушением: как это все происходило, почему и кто в этом виноват. Более того, я полагаю, что продолжение демонтажа может быть попыткой скрыть следы совершенного», — выразил мнение градозащитников депутат Борис Вишневский.

Обращения по поводу возобновления работ на площадке СКК направлены в прокуратуру и на имя вице-губернатора Николая Линченко.

Напомним, 31 января начался демонтаж СКК «Петербургский». Концессионером здания является ООО «СКА-Арена», компания намерена открыть на месте СКК новую ледовую арену. В ходе работ по демонтажу произошло обрушение, в результате чего погиб один рабочий.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга просят губернатора Александра Беглова расторгнуть концессионное соглашение с ООО «СКА-Арена».