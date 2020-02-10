МЧС усилило контроль за радиацией в Москве

МЧС усилило контроль за радиацией в Москве
Превышений уровня радиации в Москве не зафиксировано. Фото: unsplash.com

Спасатели МЧС усилили мониторинг уровня радиации в Москве. Меры были приняты после того, как в прессе и соцсетях распространилась информация о «многократном превышении норм».

В минувшие выходные в сети сообщили о якобы «резком скачке радиации» в Москве. Датчик, по слухам, показал превышение норм в 60 раз. Зафиксировано оно, по данным СМИ, было на юге города.

В Главном управлении МЧС России по Москве наличие радиации не подтвердили, однако заверили, что усилили контроль и приняли меры. Радиометрические исследования проводятся два раза, пишет «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу главка.

«Превышений уровня естественного фона радиации не зафиксировано», — подчеркнули в МЧС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исследователи обнаружили в клетках человека белок, способствующий защите от радиационного излучения.

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