«Сапсан» не доехал из Петербурга в Москву

&#171;Сапсан&#187; не доехал из Петербурга в Москву
"Сапсан" сломался. Фото: Baltphoto, Андрей Пронин

Всему виной назвали неисправность. Всех пассажиров обещали все равно доставить в город.

Об этом стало известно сегодня, 10 февраля. Обо всем сообщает ОЖД. Поезд №773 «Сапсан» выехал из Санкт-Петербурга и направился в Москву в этот понедельник. Примерно в половину девятого вечера он остановился на станции Решетниково из-за технической неисправности. В результате пассажиры не смогли попасть в пункт назначения вовремя и были вынуждены ожидать другого поезда – за ними отправили «Ласточку», она их должна доставить в столицу до Ленинградского вокзала.

«Ласточка» уже должна был прибыть в Москву. Всем пассажирам обещают выплатить денежную компенсацию за неудобства.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Сапсан» остановил повышение цен на билеты 23 февраля и 8 марта. Минимальная стоимость поездки составляет 2,3 тысячи рублей. Цена самых дорогих билетов — 10 538 рублей за первый класс.

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