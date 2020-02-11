В Сестрорецке разрешили ввести больничный комплекс с роддомом

В Сестрорецке разрешили ввести больничный комплекс с роддомом
Больницу откроют до конца третьего квартала 2020 года. Фото: pixabay

Два объекта больничного комплекса в Сестрорецке получили разрешение на ввод в эксплуатацию от петербургского Госстройнадзора.

Как сообщили в комитете по инвестициям Петербурга, новый больничный комплекс построили по адресу улица Пограничников ,4 и на Пограничников,2.

Комплекс состоит из родильного отделения, хирургического, реабилитационного отделения и отделения восстановительного лечения, а также консультативно-диагностического отделения и женской консультации.

Пациенты смогут начать лечиться в поликлинике к концу третьего квартала 2020 года.

В проект было инвестировано около миллиарда рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2020 году в Петербурге ввели в эксплуатацию 34 новых дома.

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