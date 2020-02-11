В Мехико случайно разбили произведение искусства за $20 тысяч

В Мехико случайно разбили произведение искусства за $20 тысяч
Разбитый арт-объект. Фото: twitter.com/paveleguez

В столице Мехике арт-критик Авелина Леспер посетила ярмарку современного искусства, где разбила дорогостоящую инсталляцию.

Как сообщает издание El Universal, работа художника Габриэля Рико продавалась на выставке за 20 тысяч долларов. По словам директора галереи OMR, которая проводила ярмарку, перед инцидентом Леспер негативно отзывалась о творчестве художника.

Критик побеседовала с изданием Milenio и рассказала, что все произошло случайно. По ее словам, она пыталась положить на один из камней пустую банку из-под содовой, однако инсталляция «взорвалась». По словам сопровождавшего Леспер художника, секло действительно взорвалось самостоятельно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что уличные художники создали новый арт-объект на улице Пестеля.

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В Мехико случайно разбили произведение искусства за $20 тысяч
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