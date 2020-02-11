Спасатели предупреждают о надвигающемся на Петербург шторме

В главном управлении МЧС России по Петербургу жителей города предупредили о надвигающемся шторме во вторник, 11 февраля.

Как сообщают сотрудники ведомства, во время непогоды петербургским автомобилистам настоятельно рекомендуется проявлять внимательность на улицах города, а пешеходам следует быть аккуратнее при движении по тротуарам.

Согласно прогнозу синоптиков, сегодня в городе будет дуть сильный южный и юго-западный ветер со скоростью до 8-13 метров в секунду. Местами возможны порывы ветра до 20 метров в секунду.

Спасатели также рекомендуют горожанам убрать вещи с незастекленных балконов, закрыть окна и обходить стороной шаткие рекламные конструкции и деревья, а также не парковать возле них автомобили.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сотрудники МЧС оберегают жителей Ленобласти от выхода на лед.