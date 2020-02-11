Водителям напомнили о запрете движения по трамвайным путям на Маршала Казакова

Петербургский Горэлектротранс совместно с правоохранителями провели профилактическую акцию на улице Маршала Казакова, где пролегает трасса ускоренного трамвайного маршрута №60.

Как сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Горэлектротранс», автомобилистам напомнили о недопустимости движения по обособленным трамвайным путям. Водители активно пытаются объехать участок Маршала Казакова от улицы Котина до проспекта Маршала Жукова по трамвайным путям, подвергая людей опасности.

«Здесь может произойти наезд на пешехода. Автомобили разгоняются под 60 км/ч, при этом, выезжая на “зимней резине” на трамвайные пути, могут уйти в занос, поведение машин неконтролируемо. Напомню, что здесь находится остановка «Школа», в утреннее время дети идут на занятия», — объяснили в Трамвайном парке №8.

Автомобилистов призывают перестать рисковать безопасность не только пешеходов и пассажиров общественного транспорта, но и своей.

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