Дорожники Ленобласти усиливают работу из-за мощного ветра

На Ленинградскую область надвигается непогода, порывы ветра местами достигнут 18 метров в секунду. В связи с этим дорожные службы переведены в режим повышенной готовности.

Районные ДРСУ в круглосуточном режиме будут контролировать состояние полотна. В случае необходимости, на улицы выведут патрульные бригады. Одновременно на линию готовы выйти до 400 единиц спецтехники, сообщает пресс-служба дорожного комитета.

Температура воздуха в ближайшее время будет колебаться от минус 1 до плюс 4 грудусов. Возможен сильный дождь и осадки в виде мокрого снега. Высота снега составит до трех сантиметров.

В минувшие сутки в Ленобласти было очищено от снега и наледи более 6 тыс. км региональных трасс. Для обработки дорог от наледи использовано 68 тонн соли и 3 тыс. кубометров песко-соляной смеси.

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