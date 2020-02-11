«Газпром» надеется запустить «Северный поток — 2» в конце 2020 года

«Газпром» надеется запустить «Северный поток — 2» в конце 2020 года
В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

«Газпром» надеется запустить газопровод «Северный поток-2» в конце 2020 года, сообщается в презентации компании, подготовленной ко дню инвестора компании.

«Запуск: конец 2020 года», — сообщается в презентации.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG. Кроме «Газпрома» в проекте участвуют западные инвесторы, среди которых немецкий консорциум Uniper, французская Engie, австрийская OMV, британо-нидерландская Royal Dutch Shell и дочерняя компания группы BASF Wintershall. При этом «Газпрому» принадлежит 51% акций совместного предприятия.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.

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«Газпром» надеется запустить «Северный поток — 2» в конце 2020 года
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