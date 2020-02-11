Рисковых петербуржцев оштрафуют за выход на лед

Рисковых петербуржцев оштрафуют за выход на лед
Выходить на лед опасно из-за высоких температур. Фото: pixabay.com

Прогулка по тонкому льду будет стоить до пяти тысяч рублей.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому выход на лед водоемов запрещен до середины весны – то есть до 15 апреля, а не до 7 марта. Все нарушители понесут административную ответственность – штраф до пяти тысяч рублей.

Поясняется, что решение приняли из-за аномально теплой зимы. Сейчас выход на лед может обернуться настоящей трагедией, кои уже случались. Так, например, в понедельник спасателям пришлось выручать 25 рыбаков на отколовшейся льдине.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники МЧС оберегают жителей Ленобласти от выхода на лед.

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Рисковых петербуржцев оштрафуют за выход на лед