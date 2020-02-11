Рисковых петербуржцев оштрафуют за выход на лед

Прогулка по тонкому льду будет стоить до пяти тысяч рублей.
Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщает ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. Губернатор Александр Беглов подписал постановление, согласно которому выход на лед водоемов запрещен до середины весны – то есть до 15 апреля, а не до 7 марта. Все нарушители понесут административную ответственность – штраф до пяти тысяч рублей.
Поясняется, что решение приняли из-за аномально теплой зимы. Сейчас выход на лед может обернуться настоящей трагедией, кои уже случались. Так, например, в понедельник спасателям пришлось выручать 25 рыбаков на отколовшейся льдине.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что сотрудники МЧС оберегают жителей Ленобласти от выхода на лед.