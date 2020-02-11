В Шлиссельбурге нашли литр ртути

Эксперты уверяют, что местным жителям переживать не о чем – угрозы заражения нет.

Об этом стало известно сегодня, 11 февраля. Обо всем сообщает 47news. Разлитую опасную жидкость обнаружили недалеко от крупного производства в Шлиссельбурге. Она хранилась в резиновой емкости на протяжении некоторого времени, но не успела навредить ленинградцам, уверены эксперты. В общей сложности собрали около литра ртути, которую предстоит утилизировать чиновникам.

В администрации города отметили, что вещество находится на частной территории и вывозом должен заняться арендодатель. Фирма, владеющая зданием, не смогла прокомментировать последние новости, но обещала отреагировать на них в ближайшее время.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что возбудили уголовное дело в отношении мужчины, оставившего людей в квартире с ртутью.