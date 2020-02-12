Кудашов: «Тяжелый матч и по счету, и по игре»

Главный тренер СКА Алексей Кудашов прокомментировал победу над хабаровским «Амуром» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.

«Тяжелый матч и по счету, и по игре. Команда после паузы была немного медленная, потому что получили большую нагрузку в этот период, немного не хватало движения», — сказал тренер, сообщает Sports.ru.

СКА обыграл хабаровский «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счетом 3:2. В составе СКА заброшенными шайбами отличились Александр Барабанов, Василий Токранов и Евгений Кетов. Встреча прошла в Ледовом 11 февраля. СКА находится на втором месте в турнирной таблице Западной конференции, имея в своем активе 81 очко.

Следующий матч состоится 13 февраля. СКА встретится с нижегородским «Торпедо».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кагарлицкий пропустит десятый матч СКА подряд.