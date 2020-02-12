Врач рассказал, чем опасен храп

Большая неприятность заключается в том, что при ночной остановке дыхания человек начинает получать меньше кислорода. Фото: Pixabay

Большая неприятность заключается в том, что при ночной остановке дыхания человек начинает получать меньше кислорода. Фото: Pixabay

Врач-отоларинголог высшей квалификации Алексей Кошелев рассказал, что храп во сне может быть предвестником серьезных заболеваний.

Он отметил, что у храпящих людей часто всего наблюдаются задержки дыхания во сне, которые наносят организму серьезный вред. По словам врача, большая неприятность заключается в том, что при ночной остановке дыхания человек начинает получать меньше кислорода. Если так происходит систематически, то в работе сердечно-сосудистой системы человека могут появится отклонения, сообщает радио Sputnik.

Специалист добавил, что если во время храпа во сне останавливается дыхание, то это можно считать большой проблемой.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что недостаток сна имеет обыкновение копиться. Особенно это сказывается во время работы, когда на протяжении недели человек спит менее необходимого времени, а в выходные отсыпается с лихвой. Врач советует тратить на компенсацию сна всего пару часов.