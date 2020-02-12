Андрей Левакин назначен председателем петербургского КРТИ

Андрей Левакин назначен председателем петербургского КРТИ
Андрей Левакин. Фото: ppp-transport.ru

Андрей Левакин стал председателем комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов. Андрей Левакин назначен на должность с 12 февраля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Напомним, бывший глава КРТИ Харлашкин стал руководителем «Метростроя». Кандидатуру Сергея Харлашкина на пост руководителя ОАО «Метрострой» поддержали семь из восьми членов правления компании.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кандидатуру Сергея Харлашкина, возглавляющего комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Петербурга, рассматривают на пост руководителя «Метростроя».

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