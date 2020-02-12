В Петербурге восстановят десять фонтанов в 2020 году

За прошедший сезон отреставрировали четыре фонтана: в Любашинском саду, в саду 30-летия Октября, фонтан «Сказки детства» и фонтан во дворе Дома Пеля.

За прошедший сезон отреставрировали четыре фонтана: в Любашинском саду, в саду 30-летия Октября, фонтан «Сказки детства» и фонтан во дворе Дома Пеля.

В Санкт-Петербурге продолжается реализацию программы по восстановлению городских фонтанов. Программа будет действовать до 2024 года.

В этом году городской «Водоканал» получит субсидию в размере более 2020 млн рублей на возмещение затрат на эксплуатацию фонтанов в Петербурге. Эти средства потратят на регулярную очистку от пыли, мусора и осадков зимой.

Программа также включает в себя реконструкцию фонтанов. За 2020 год планируется восстановление десяти фонтанов, а до 2024 года будут восстановлены еще 58 городских фонтанов.

Всего под контролем «Водоканала» находятся 110 фонтанов, из которых исправно работают лишь 58 объектов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что исторические интерьеры Гатчинского дворца будут восстановлены.