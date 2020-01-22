Исторические интерьеры Гатчинского дворца будут восстановлены

Начавшиеся пять лет назад работы по реставрации Гатчинского дворца под Петербургом будут проходить еще не менее пяти лет — до полного восстановления всех исторических интерьеров замка.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на председателя КГИОП Петербурга Сергея Макарова, за пять лет на средства, выделенные из бюджета Петербурга по линии КГИОП, удалось провести масштабные работы по реставрации дворца в Гатчине. На этом объекте комитет намерен восстановить все исторические интерьеры любимой резиденции Александра III.

На реставрацию интерьеров и фасадов Гатчинского дворца в период с 2015 по 2019 годы было потрачено более 550 млн рублей. На следующие пять лет работ выделили почти 300 млн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Уткину дачу подключат к отоплению к осени.