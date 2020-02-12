Следователи заинтересовались выкриками «Жизнь ворам» на банкете силовиков в Тюмени

Следователи заинтересовались выкриками &#171;Жизнь ворам&#187; на банкете силовиков в Тюмени
Следователи проводят служебную проверку. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Следственные органы Тюменской области проводят проверку по факту публикации видеозаписи, на котором звучали воровские лозунги.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, следователи начали служебную проверку инцидента со следователем Рафиком Аглиуллиным, который недавно получил звание майора. Все обстоятельства будут проверены и приняты меры, передает URA.RU.

В сети появилось видео, на котором присутствуют похожие на сотрудников регионального СУ СКР, УМВД, прокуратуры и суда люди. Они отмечали повышение следователя регионально СУ СК РФ Аглиуллина под крики «АУЕ» и «Жизнь ворам». При этом лозунги кричали не правоохранители, а неизвестный человек.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что следователя из Петербурга осудят за взятку в 500 тысяч рублей.

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