В Петербурге составили инструкцию для «новеньких» в Смольном

В Петербурге составили инструкцию для &#171;новеньких&#187; в Смольном
Смольный. Фото: gov.spb.ru

Главы комитетов в Смольном работают в подвешенном состоянии и на временных контрактах. Когда все утрясется, на работу в Смольный устроятся новые люди. Как раз для них составлена инструкция — как не «облажаться» на рабочем месте и не попасть в плохие заголовки СМИ.

«Мойка78» составила инструкцию для тех, кто намерен устроиться в администрацию Петербурга. Издание отмечает, что хоть эти советы и кажутся банальными, но их соблюдение может обеспечить «чиновничье долголетие».

  • Как сказал президент Владимир Путин, чиновнику «важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги»;
  • Не стоит правильному чиновнику химичить с госзакупками и снимать с конкурсов добросовестных подрядчиков. И надо помнить, что даже самый преданный заместитель может сломаться на допросе и написать явку с повинной;
  • Надо создать эффективную пресс-службу и наладить каналы связи с населением;
  • Не стоит воевать с горожанами и журналистами. Покупать в СМИ позитивные публикации, на всех денег все равно не хватит;
  • При зарубежных поездках в компании дам и молодых людей выбирать разные рейсы и виды транспорта, потому что внимание к власть имущим сохраняется не только, когда те на работе;
  • Хорошо бы задекларировать недвижимость, причем ту, которую чиновник мог купить честно. Еще лучше – продать аффилированным лицам или структурам и сдавать самому себе в аренду;
  • Удалить и зачистить в социальных сетях следы пребывания детей и родственников, чтобы они не смогли на весь интернет хвастаться свой без сомнения интересной и насыщенной жизнью;
  • Нанять детям и родственникам личных водителей, чтобы потом не читать в СМИ об их дорожных приключениях;
  • Машины для друзей и родственников лучше брать в лизинг, причем желательно в других регионах;
  • Для приватных телефонов разговоров «левые» сим-карты и функцию телефонии в мессенджерах (WhatsApp, Telegram);
  • Не регистрировать аккаунты в мессенджерах и социальных сетях на корпоративные сим-карты;
  • Не вести приватные разговоры в рабочих кабинетах, автомобилях;
  • Не копировать компрометирующую информацию в облачные сервисы;
  • Не принимать переводы на банковские карты свои и родственников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный купил рекламу в газете «Деловой Петербург».

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