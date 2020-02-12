В Петербурге составили инструкцию для «новеньких» в Смольном

Главы комитетов в Смольном работают в подвешенном состоянии и на временных контрактах. Когда все утрясется, на работу в Смольный устроятся новые люди. Как раз для них составлена инструкция — как не «облажаться» на рабочем месте и не попасть в плохие заголовки СМИ.

«Мойка78» составила инструкцию для тех, кто намерен устроиться в администрацию Петербурга. Издание отмечает, что хоть эти советы и кажутся банальными, но их соблюдение может обеспечить «чиновничье долголетие».

Как сказал президент Владимир Путин, чиновнику «важно чувствовать, понимать людей, сопереживать им, знать их заботы и тревоги»;

Не стоит правильному чиновнику химичить с госзакупками и снимать с конкурсов добросовестных подрядчиков. И надо помнить, что даже самый преданный заместитель может сломаться на допросе и написать явку с повинной;

Надо создать эффективную пресс-службу и наладить каналы связи с населением;

Не стоит воевать с горожанами и журналистами. Покупать в СМИ позитивные публикации, на всех денег все равно не хватит;

При зарубежных поездках в компании дам и молодых людей выбирать разные рейсы и виды транспорта, потому что внимание к власть имущим сохраняется не только, когда те на работе;

Хорошо бы задекларировать недвижимость, причем ту, которую чиновник мог купить честно. Еще лучше – продать аффилированным лицам или структурам и сдавать самому себе в аренду;

Удалить и зачистить в социальных сетях следы пребывания детей и родственников, чтобы они не смогли на весь интернет хвастаться свой без сомнения интересной и насыщенной жизнью;

Нанять детям и родственникам личных водителей, чтобы потом не читать в СМИ об их дорожных приключениях;

Машины для друзей и родственников лучше брать в лизинг, причем желательно в других регионах;

Для приватных телефонов разговоров «левые» сим-карты и функцию телефонии в мессенджерах (WhatsApp, Telegram);

Не регистрировать аккаунты в мессенджерах и социальных сетях на корпоративные сим-карты;

Не вести приватные разговоры в рабочих кабинетах, автомобилях;

Не копировать компрометирующую информацию в облачные сервисы;

Не принимать переводы на банковские карты свои и родственников.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Смольный купил рекламу в газете «Деловой Петербург».