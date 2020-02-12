В Петербурге продлят программу маткапитала до 2026 года

Петербургские депутаты ЗакСобрания поддержали законопроект о продлении региональной программы материнского капитала. Он был представлен на заседании 12 февраля Еленой Киселевой.

Документ призван обеспечить исполнение поручений российского президента. Программу маткапитала продлят до конца 2026 года.

Парламентарий отметила, что проект не требует поправок. По ее словам, он получил положительное заключение юридического управления ЗакСа. Его также поддержал градоначальник Александр Беглов.

Речь идет о семьях, где родился третий ребенок. Это смутило депутатов, поскольку, по их мнению, подобные меры не решат демографическую проблему. Депутаты заметили, что это будет мотивировать молодых женщин на рождение первенца.

По словам Киселевой, возможность внесения поправок и выплат за первого и второго ребенка обсуждался. Однако, посмотрев статистику, такой подход посчитали целесообразным.

Документ приняли за основу. Поправки можно подать до 14 февраля.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семьи смогут тратить маткапитал с момента рождения первенца.