Глава петербургского УФАС проверил аптеки на наличие медицинских масок

Глава антимонопольной службы по Петербургу Вадим Владимиров вместе с главой управления Росздравнадзора Андреем Кулевым заглянули с неофициальным визитом в петербургские аптеки для проверки наличия медицинских масок, а также цен на них.

Как сообщает АБН, чиновники зашли в четыре городские аптеки — «Петербургские аптеки», «Невис», «Доктор Столетов», аптека «Для бережливых». Оказалось, что в одной из них не было масок в наличии. При этом цены на маски в аптеках сильно завышены. В некоторых из них наценка на маски составляет 800% от закупочной цены. Сейчас средняя цена маски составляет 8 рублей, хотя еще осенью они стоили полтора рубля.

Издание отмечает, что в России пока не наступил дефицит медицинских масок. Отсутствие данного товара в некоторых аптеках можно объяснить тем, что основная часть продаваемых в России масок — китайского производства. Однако, из-за бушующего в Китае коронавируса, маски перестали поставлять, поскольку в Поднебесной сейчас дефицит масок. А российскому производителю нет выгоды увеличивать производство — после спада ажиотажа вокруг вируса компаниям придется продолжать содержать производство.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медицинские маски в Петербурге покупают туристы из КНР.