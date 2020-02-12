В Кремле не одобрили появление икон с Путиным

В Кремле не одобрили появление икон с Путиным
Такая икона продается за 79 тыс. рублей.Фото: Twitter @ArkChaplygin

Песков заверил, что президента такие «сувениры» из России непонятны.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал появление в продаже икон с изображение Владимира Путина, заявив, что такие «сувениры» не нравятся главе государства. Песков заверил, что «мы это не приветствуем, да и сам президент не приветствует». Также пресс-секретарь призвал не называть товары иконами.

Напоминаем, что необычные иконы увидели в Пулково – снимок появился в социальных сетях и вызвал бурю обсуждений. Многие считают президента чуть ли святым человеком, другие просят их получше разобраться со своей верой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кронштадте похитили икону за полмиллиона рублей. Мужчина считает, что эта икона представляет культурно-историческую ценность.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин икона кремль
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Галкин показал, как его встречают дома дети и Пугачева
Facebook удалила аккаунты, которые «связаны» с военной разведкой РФ
Слуцкий пошутил над Дзюбой и сравнил его с бревном
Вандалы испортили фасад исторического здания на Маяковсого
Лицо Маши Распутиной может «лопнуть» после пластики
«Порву за тебя»: Мария Погребняк пригрозила бойфренду Ольги Бузовой
Назван самый безопасный район Петербурга
Комитет Госдумы поддержал право экс-презентов быть сенаторами пожизненно