В Кремле не одобрили появление икон с Путиным

Песков заверил, что президента такие «сувениры» из России непонятны.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он прокомментировал появление в продаже икон с изображение Владимира Путина, заявив, что такие «сувениры» не нравятся главе государства. Песков заверил, что «мы это не приветствуем, да и сам президент не приветствует». Также пресс-секретарь призвал не называть товары иконами.

Напоминаем, что необычные иконы увидели в Пулково – снимок появился в социальных сетях и вызвал бурю обсуждений. Многие считают президента чуть ли святым человеком, другие просят их получше разобраться со своей верой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кронштадте похитили икону за полмиллиона рублей. Мужчина считает, что эта икона представляет культурно-историческую ценность.