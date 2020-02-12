Facebook удалила аккаунты, которые «связаны» с военной разведкой РФ

Facebook удалила аккаунты, которые «связаны» с военной разведкой РФ
C аккаунтов производились "вбросы" недостоверной информации. Фото: pixabay

Помимо России, политику компании по иностранному вмешательству нарушили Иран, Вьетнам и Мьянма.

Было удалено 78 аккаунтов в Facebook, 11 страниц, 29 групп и четыре аккаунта в instagram было у пользователей из России, которые нарушили правила социальной сети. Целью группы из РФ было вмешательство в дела Украины и других соседних стран. Об этом сообщает ТАСС.

Некоторые люди с данных аккаунтов, притворяясь журналистами, могли связываться с политиками и общественными деятелями, вводя их в заблуждение, в попытках узнать информацию. Удаленные страницы могут быть связаны с военной разведкой России, считает Facebook. По данным социальной сети, данная группа публиковала информацию об участии РФ в военной операции в Сирии, а также, информацию о ситуации в Крыму.

В интересах же удалённой группы аккаунтов из Ирана были жители США и влияние на них, а группа из Вьетнама и Мьянмы была ориентирована на жителей Мьянмы.

Сообщается, что три группы не были связаны друг с другом.

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