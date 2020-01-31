Роскомнадзор завел дело на Facebook и Twitter

Роскомнадзор открыл административное дело против зарубежных компаний Facebook и Twitter, которые владеют одноименными социальными сетями.

Причиной возбуждения административных дел стало невыполнение компаниями требований о размещении данных россиян на расположенных на территории РФ серверах.

Дело было возбуждено в соответствии с частью 8 статьи 13.11 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение законодательства РФ в области персональных данных». Каждой компании грозит штраф в размере шести миллионов рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к ЧЕ-2020 Роскомнадзор проверит качество услуг мобильных операторов в Петербурге. В ведомстве сообщили, что эксперты проверят качество голосового соединения, скорость передачи смс, а также скорость приема и передачи данных.