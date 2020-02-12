Россия и Белоруссия не собираются объединяться в одну «сверхдержаву»

Александр Лукашенко и Владимир Путин. встречались недавно и обсуждали сотрудничество стран. Фото: kremlin.ru

Александр Лукашенко и Владимир Путин. встречались недавно и обсуждали сотрудничество стран. Фото: kremlin.ru

Песков заверил, что об этом нет и речи.

Об этом стало известно сегодня, 12 февраля. Обо всем сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова. Он рассказал, что президент России и его коллега Александр Лукашенко не собираются объединять страну в одну «сверхдержаву», так что все слухи – лишь домыслы. Песков заявил, что на встрече политики на самом деле говорили об углублении интеграции в рамках Союзного государства.

Напоминаем, что информацию об объединении распространило агентство Bloomberg. К слову, такие новости появляются не в первый раз.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что США сообщили о готовности обеспечить Белоруссию нефтью. «Вступление в ВТО, более активное развитие частного сектора помогут Белоруссии раскрыть свой торговый потенциал», — добавил госсекретарь.