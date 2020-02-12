Прохор Шаляпин встречается с канадской миллионершей

Артист заявил, что не хочет всех посвящать в подробности личной жизни.

Об этом стало известно 12 февраля. Обо всем сообщает «СтарХит». Артист Прохор Шаляпин подтвердил, что он встречается с миллионершей по имени Татьяна. Девушка проживает в Канаде и ее состояние некоторые оценивают в 35 миллионов долларов. При этом у Татьяны нет ни семьи, ни детей, поэтому она без угрызений совести отдыхает вместе с Шаляпиным.

Артист рассказал, что у них романтические отношения. Сначала они проводили время в Монако, затем в Лос-Анджелесе – там Шаляпин пел для знакомых Татьяны. Он также заявил, что его не смущает, что девушка тратит на него свои деньги

«Да какая разница, за чей счет банкет? Какая разница, чьи деньги? Главное, чтобы они были»,

— рассказал Шаляпин.

Он добавил, что пригласил Татьяну в Москву.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Прохор Шаляпин отметил Крещение купанием в джакузи на крыше отеля в Беверли-Хиллз.