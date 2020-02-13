В Госдуме прокомментировали идею о запрете шуметь днем

Заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев заявил, что положительно относится к идее о запрете шуметь днем.

Он отметил, что выбранный отрезок времени позволит людям отдохнуть, а лишний шум не будет никого беспокоить, сообщает RT.

Терентьев назвал «инновационным предложением» идею запретить шум с семи вечера до девяти утра.

Сегодня стало известно, что в России могут ввести штрафные санкции за шум в дневное время. Соответствующую поправку в КоАП РФ Совет федерации в ближайшее время направит в Министерство юстиции. Запрет на шум предлагается вести с 13:00 до 15:00, с 19:00 до 9:00, а также в воскресенье и нерабочие праздничные дни. В это время жильцы не смогут делать ремонт в квартирах. Исключения составят дома, введенные в эксплуатацию менее 1,5 лет назад, пишут «Известия».

За нарушение физлицам предлагается ввести штраф в размере 500 — 3 тыс. рублей, должностным лицам — 10-20 тыс. рублей, индивидуальным предпринимателями — 10-25 тыс. рублей, юрлицам — 20-40 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что депутаты Госдумы предлагают ужесточить наказание для соседей, которые систематически нарушают тишину.