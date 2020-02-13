Названы самые романтические города мира

Туристы выбрали лучший город для празднования Дня всех влюбленных.

В ходе опроса выяснилось, что 20% респондентов уже приобрели авиабилеты на даты, захватывающие День святого Валентина, сообщает Aviasales.

Больше всего голосов – 36% — набрала Верона (Италия). Вторую строчку занимает Париж, получивший 21% голосов. Тройку лидеров замыкает Рим, за которых проголосовали 18% туристов.

За Венецию проголосовали 14%, а за Петербург – 11% опрошенных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что более тысячи путешественников из России рассказали о своем отношении к беспилотным поездам в рамках опроса. Первые беспилотные «Ласточки» планируют запустить в стране уже в 2021 году.