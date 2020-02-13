Балтийская таможня в 2019 году взыскала в бюджет 870 миллионов

Балтийская таможня подвела итоги за 2019 год. Фото: Балтийская таможня

Балтийская таможня подвела итоги за 2019 год. Фото: Балтийская таможня

Балтийская таможня взыскала около 870 млн рублей в пользу федерального бюджета по результатам таможенного контроля после выпуска товаров за 2019 год. Сумма взысканных платежей за год увеличилась в два раза. В 2018 году этот показатель был равен 397 млн рублей.

Средняя эффективность одной таможенной проверки увеличилась на 27% и составила 16,8 млн рублей, сообщает пресс-служба Балтийской таможни.

Всего было проведено 251 проверочное мероприятия, из них 66 — в форме таможенной проверки, 185 — в иной форме. Результативными оказались 68 мероприятий.

«Основные нарушения — это представление документов, содержащих недостоверные сведения о товарах», — пояснил начальник отдела таможенного контроля после выпуска товаров Балтийской таможни Владимир Невмержицкий.

По выявленным нарушениям возбуждено 492 дела об административных правонарушениях и 19 уголовных дел.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что итоги работы за 2019 год подвела Выборгская таможня.