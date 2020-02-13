«Как так?»: две легковушки одновременно разбились о столб в Московском районе

В Московском районе Северной столицы произошло странное ДТП. Очевидцы не понимают, то ли легковушки не поделили дорогу, то ли они просто срезались одновременно в один столб.

Все произошло сегодня, 13 февраля, на пересечении Благодатной улицы и Витебского проспекта. На опубликованных кадрах в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что участниками стали два легковых авто. Столкнулись ли они между собой или просто не рассчитали скорость и въехали в столб – непонятно.

«Как так?» — написал пользователь соцсети «ВКонтакте» .

В результате аварии никто не пострадал, однако на указанном участке образовались небольшие пробки.

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