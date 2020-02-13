Сотрудника СКР уволили за выкрикивание воровских лозунгов

Сотрудника СКР уволили за выкрикивание воровских лозунгов
Мужчина отмечал повышение. Фото: пресс-служба СКР

Мужчина праздновал повышение и был запечатлен на видео в неподходящий момент.

Об этом стало известно сегодня, 13 февраля. Обо всем сообщили в тюменских СМИ. В сети опубликовали видеозапись, на которой следователь Рафик Аглиуллин отмечает свое повышение под воровские лозунги: «Жизнь ворам!» и «АУЕ!». Автор ролика после волны критики извинился за неудачную шутку. Он признался, что хотел лишь похвалить Рафика за хорошую работу.

Виновника торжества решили уволить, уверяют журналисты, ссылаясь на собственные источники. При этом в СКР заверили, что по факту инцидента проводится проверка и пока рано говорить о наказании. Также в региональной прокуратуре заверили, что на видео отсутствуют действующие сотрудники надзорного органа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Кудрин оценил масштабы воровства из бюджета России.

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Сотрудника СКР уволили за выкрикивание воровских лозунгов