Путин предложил сделать выходным день голосования по Конституции РФ

Президент России Владимир Путин поддержал идею сделать выходным день голосования по внесению поправок в Конституцию.

«Конечно, это кроме ЦИКа никто не сделает, поэтому я распоряжение подпишу», — сказал он, сообщает РИА «Новости».

Путин также выразил согласие провести голосование в рабочий день, чтобы этот выходной «не вытащили из каких-то новогодних или майских праздников».

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести голосование по вопросу поправки в Конституцию России 27 апреля. Дата голосования за принятие поправок в Конституцию РФ точно не определена.

Напомним, президент России Владимир Путин, выступая с посланием к Федеральному собранию 15 января, заявил, что в нынешнюю Конституцию необходимо внести ряд значительных изменений. Поправки коснутся законодательной, исполнительной и судебной властей. Так, президент призвал утвердить приоритет Конституции, позволяющий подчинять условия международных договоров и органов на территории страны требованиям Конституции РФ. Он отметил, что Конституция была принята десятки лет назад и с тех пор многое изменилось. Президент предложил вынести на обсуждение ряд поправок. Путин подписал распоряжение о создании рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию.

Ранее gazeta.spb.ru писала о полной отставке правительства России. Об этом объявил Дмитрий Медведев после слов Путина о необходимости внесения фундаментальных поправок к действующую Конституцию РФ.