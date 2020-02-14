Врачи в Китае нашли эффективный способ лечения коронавируса

Эта методика уже доказала свою эффективность. Фото: Pixabay

Эта методика уже доказала свою эффективность. Фото: Pixabay

Врачи в КНР разработали эффективный способ лечения пневмонии, вызванной коронавирусом 2019-nCov.

Пациентам начали переливать плазму крови от переболевших коронавирусом COVID-19. Эта методика уже доказала свою эффективность.

В крови выздоравливающих людей были обнаружены антитела, которые помогают борьбе с коронавирусом. Благодаря этому методу уже удалось спасти десять пациентов, находившихся в тяжелом состоянии, сообщает Global Times.

По данным на 13 февраля, новым типом коронавируса в Китае заражены 59 493 человека. Число жертв выросло до 1367 человек. При этом 5911 человек вылечились и выписаны из больниц.

Вспышка коронавируса началась в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В соответствии с решением ВОЗ вирус получил название COVID-19, что является сокращением от слов Corona Virus Disease («болезнь, вызываемая коронавирусом») и указывает на год появления вируса (2019). Об этом заявил на брифинге генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за отказ от лечения нового коронавируса, возникшего в китайском Ухане, в России предусмотрена административная ответственность, поскольку этот вирус внесен в список особо опасных заболеваний.